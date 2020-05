Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfallflucht in der Haifa-Allee/ Einmündung am Kentucky-Fried-Chicken

Mainz-Bretzenheim (ots)

Am Montag, 18.05.2020, gegen 12:30 Uhr, kam es in der Haifa-Allee an der Einmündung am dortigen Kentucky-Fried-Chicken zu einem Unfall. Ein silberner Mercedes-Benz war in die Kreuzung eingefahren, setzte dann aber verkehrsbedingt zurück. Dabei stieß er an den hinter ihm stehenden PKW und fuhr anschließend weg. Es soll mehrere Zeugen gegeben haben, u.a. ein schwarz-rotes Auto eines Handwerkerbetriebes, die aber, wahrscheinlich auf Grund des Verkehrs, alle nicht angehalten hatten. Die Polizei bittet Zeugen darum sich zu melden, falls sie den Vorgang beobachtet haben.

