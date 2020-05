Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfallzeugen gesucht

Oppenheim (ots)

Die geschädigte Oppenheimerin parkte ihren schwarzen Transporter, ein Mercedes Vito, in Oppenheim, in der Friedrich-Ebert-Straße, in Höhe des Hauses Nr. 21, entgegen der Fahrtrichtung. Dies war am Montag, den 18.05.2020, gegen 11.30 Uhr. Als sie ca. zwei Stunden später zu ihrem Fahrzeug zurückkam, bemerkte sie eine Beschädigung am hinteren linken Teil ihres Fahrzeugs (Beifahrerseite). Ein Verursacher ist leider nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Oppenheim, Tel. 06133-9330.

