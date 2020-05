Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Diebstahl aus Garage

Nackenheim (ots)

Zu einem Diebstahl aus einer Garage kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag (15./16.05.2020) in der Runtrudstraße in Nackenheim. Die Familie hatte in der Garage unter anderem neben einem Fahrrad auch einen defekten TV (Flatscreen) stehen. Beide Gegenstände wurden nun gestohlen. Zeugen, die in der Nacht Personen gesehen haben, die mit einem Fahrrad und einem TV unterwegs waren und somit Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Oppenheim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell