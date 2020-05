Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Verletzten

Bodenheim (ots)

Am Mittwoch, 13.05.2020, gg. 16:20 Uhr kam es auf der Ortsrandstraße Bodenheim zu einem Verkehrsunfall. Ein 82-jähriger Nackenheimer wollte aus der Hermann-Weber-Straße auf die Ortrandstraße nach links in Richtung Nackenheim einbiegen. Hierbei übersah er den aus Richtung Nackenheim kommenden Pkw-Fahrer. Es handelt sich dabei um einen 20-jährigen aus Harxheim. Der 20-jährige konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde der Pkw des 82-jährigen in den Graben geschleudert. Bei dem Unfall wurden beide Beteiligte leicht verletzt und kamen zur Abklärung nach Mainz ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge erlitten einen wirtschaftlichen Totalschaden. Die Straße war zwischen 16:20 Uhr und 18:30 komplett gesperrt.

