Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht

Nierstein (ots)

Im Zeitraum vom 09.05.2020, 12:00 Uhr bis 11.05.2020, 18:00 Uhr, wurde ein im Paterweg in Nierstein, in Höhe der Hausnummer 15 am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Wörrstädter Straße geparkter PKW Ford unfallbeschädigt. Der an der Fahrerseite entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 2000 Euro. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei in Oppenheim bittet Zeugen die Hinweise zu dem Unfall und/oder dem Unfallverursacher bzw. dem unfallverursachenden Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

