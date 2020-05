Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit 1 getöteten Person und 4 Leichtverletzten

Nierstein (ots)

Am Samstag, dem 09.05.2020, um 22.10 Uhr kam es in Nierstein, Rheinallee, Höhe Haus Nr. 60 zu einem schweren Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Nach bisherigen Kenntnissen befuhr eine 52-jährige Frau aus Worms alleine in ihrem Pkw die Rheinallee, aus Richtung Mainz kommend, in Richtung Oppenheim. In der Kurve nach der HEM-Tankstelle geriet sie aus unbekanntem Grund auf die Gegenfahrspur und stieß dort frontal mit einem entgegen kommenden 26-jährigen Fahrer eines Rettungswagens zusammen. Trotz Reanimation der Unfallverursacherin verstarb diese später in einem Mainzer Krankenhaus. Weiterhin wurden zwei Sanitäter und zwei transportierte Patienten verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Verletzungen sind vermutlich nicht schwerer Art. An beiden Kfz. entstand Totalschaden, der auf insgesamt ca. 135.000 Euro geschätzt wird. Die innerstädtische B9 war von 22.10 Uhr bis 02.45 Uhr aufgrund der Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge, Erstellen eines Gutachtens und Reinigung der Fahrbahn voll gesperrt. Der Verkehr wurde in dieser Zeit umgeleitet.

