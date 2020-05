Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Fahrräder entwendet

Oppenheim/Nierstein Bahnhof (ots)

Am vergangenen Sonntag, 03.05.20, wurde an den Bahnhöfen in Oppenheim und Nierstein jeweils im Zeitraum von 15:00 - 01:00 Uhr ein Fahrrad (Mountainbike und Trekkingrad) entwendet. Beide Fahrräder waren mittels Schloss gesichert. Hinweise über Beobachtungen nimmt die Polizei Oppenheim entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell