Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Brand

Guntersblum (ots)

Am 03.05.2020 kam es zu einem Brand in einem Wohngebäude in der Donaustraße in Guntersblum. Ein Bewohner bemerkte gegen 10:50 Uhr den Brand und informierte die anderen Hausbewohner, die alle das Gebäude verlassen konnten. Der Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Benachbarte Gebäude wurden nicht beschädigt. Der Brand entstand vermutlich in der Küche. Zur genauen Brandursache können zum momentanen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an. Drei Bewohner wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Schadens ist zum momentanen Zeitpunkt nicht genau zu beziffern.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell