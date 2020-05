Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall

Zornheim (ots)

Am 01.05.2020, um 14:10 Uhr, kam es auf der K 35 in Zornheim zu einem Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Zornheimer befuhr mit seinem PKW die K 35 aus Richtung Wahlheimer Hof kommend in Fahrtrichtung Zornheim. Ein 82-jähriger Hillesheimer befuhr die K 35 in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Etwa mittig zwischen den beiden Ortschaften kam der 49-jährige infolge Alhoholgenuss auf die Gegenfahrbahn, sodass sein PKW mit der fahrerseitigen Front gegen die Fahrertür des nach rechts in einen Graben ausweichenden PKW des 82-jährigen kollidierte. Der 49-jährige versuchte nach dem Zusammenstoß zu Fuß in Richtung Zornheim zu flüchten. Dieser konnte jedoch von Polizeibeamten vor dem Ortseingang Zornheim angetroffen werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden beträgt circa 15.000 Euro. Die K 35 war für circa 1,5 Stunden gesperrt. Dem 49-järhigen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell