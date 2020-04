Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfall mit Personenschaden

Nackenheim, Lindenweg / Bellenäcker (ots)

Am Dienstag Abend, 28.04.20 gegen 19:00 Uhr befährt die 56-jährige Nackenheimerin mit ihrem Fahrrad die Straße Bellenäcker in Richtung Lindenweg. Eine 20-jährige Nackenheimerin befährt mit ihrem Pkw den Lindenweg und will nach links in die Bellenäcker abbiegen. Im Kreuzungsbereich kommt es zum Zusammenstoß bei dem die Radfahrerin leicht verletzt wird; Prellungen an Hand und Bein. An beiden Fahrzeuge entsteht Sachschaden in Höhe von ca. je 500,- Euro.

