Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Lkw rollt auf Lkw

Nierstein, Marktplatz (ots)

Am Dienstag, 28.04.20 eggen 09:30 Uhr stehen am Marktplatz zwei Lkw hintereinander. Der vordere Lkw hat die Ladeklappe geöffnet und wird durch den 48-jährigen Fahrer aus Armsheim entladen. Der Lkw setzt sich plötzlich eigenständig rückwärts auf der leicht abschüssigen Stelle in Bewegung und stößt mit der Hebebühne gegen die Front des dahinter stehenden Lkw. Vermutlich war die Wegfahrsperre nicht richtig aktiviert. Es entstand nur leichter Sachschaden an dem hinteren Lkw in Höhe von ca. 500,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell