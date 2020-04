Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Uelversheim (ots)

Am 27.04.2020, gegen 16:30 Uhr, kam es in der Guntersblumer Straße in Uelversheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 54-jährige aus Eich befuhr mit ihrem PKW die L437 aus Guntersblum kommend in Fahrtrichtung Uelversheim. Ein 57-jähriger aus Guntersblum befuhr die L437 in entgegengesetzte Fahrtrichtung. Auf Höhe der Einmündung zu einer dortigen Grillhütte wollte die Fahrerin aus Eich nach links in einen dortigen Feldweg einbiegen und übersah dabei den ihr entgegenkommenden Fahrer aus Guntersblum. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt circa 13.500 Euro entstand. Beide Unfallbeteiligten wurden durch den Unfall verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

