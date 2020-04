Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Hahnheim (ots)

Am 18.04.2020, vermutlich gegen 01 Uhr, befuhr eine 38-jährige Frau aus Nieder-Olm die Kloster-Eberbach-Straße in Hahnheim in Richtung Hintere Landstraße. Dort hatte sie vor, nach rechts in Richtung Peterstraße abzubiegen. Nach eigener Aussage klingelte in diesem Moment ihr Handy. Sie schaut darauf und war abgelenkt. Deswegen und auch aufgrund von Alkohol (deutlich über 1 Promille)- und Drogenkonsum fuhr sie frontal in eine Begrenzungsmauer. Zum Glück blieb sie hierbei unverletzt. Jedoch entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Die Polizei in Oppenheim sucht unter der 06133-9330 Zeugen, die Angaben zur Unfallzeit und -hergang machen können.

