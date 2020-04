Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer

Dienheim (ots)

Am 11.04.2020, gegen 12:00 Uhr, kam es in der Bahnstraße in Dienheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 65-jähriger Fahrradfahrer aus Bürstadt schwer verletzt wurde. Der 65-jährige fuhr mit seinem Fahrrad die Bahnstraße in Fahrtrichtung Unterführung. Eine 62-jähriger Oppenheimerin lief mit ihren Hunden auf dem Fußweg rechts neben der Fahrbahn. Als der Fahrradfahrer an ihr vorbeifuhr, zog der Hund auf die Straße. Der Fahrradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fiel hierbei über den Lenker. Der Radfahrer wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Schaden am Fahrrad beträgt circa 1500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell