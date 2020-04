Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Vandalismus an einem "Wingertshäuschen"in Mommenheim

Mommenheim (ots)

In der Zeit zwischen Karfreitag, 10.04.2020, 10:00 Uhr und Ostersonntag, 12.04.2020, 10:00 Uhr wurde ein "Wingertshäuschen" in der Gemarkung Mommenheim Opfer von Vandalismus. Die Metalltür des verschlossenen Weinbergshäuschens wurde gewaltsam aufgebrochen. Die Fenster von innen eingeschlagen, das Mobiliar demontiert und zum Teil in Brand gesteckt. Im Außenbereich wurden Getränkedosen, leere Flaschen, Glasscherben und Becher bis in die angrenzenden Weinberge verteilt. Auf den gefundenen Bechern wurden die Vor- bzw. Spitznamen "Jasmin, Shorty und Melli" geschrieben. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat und dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (06133-933-0) zu melden.

