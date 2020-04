Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Ehrliche Finder geben Umschlag mit Inhalt ab - Verlierer gesucht!

Oppenheim (ots)

Zwei ehrliche, junge Mädchen fanden am Montag, 06.04.2020, im Gebüsch beim Lidl-Markt/ Rewe-Markt in Oppenheim einen weißen Umschlag mit Beschriftung. Darauf war ein Name und eine Summe Bargeld verzeichnet, welche sich tatsächlich noch darin befand. Der Verlierer dürfte genau wissen, was auf dem Umschlag stand, welche Summe sich darin befand und wird gebeten, sich bei der Polizei in Oppenheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell