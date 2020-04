Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Fahrlässige Körperverletzung durch Hundebiss in der Rheinallee

Bodenheim (ots)

Am 09.04.2020, gg. 09.20 Uhr ging ein 40-jähriger Bodenheimer mit seinem Hund am Haus einer 77-jährigen Bodenheimerin vorbei. Deren Hund, ein Jagdterrier, sieht den Geschädigten mit seinem Hund durch das Küchenfenster die Straße entlang spazieren. Die Hunde seien laut Angaben des 40-Jährigen verfeindet. Er geht mit seinem Hund weiter die Straße entlang. Währenddessen nutzt der Jagdterrier die Möglichkeit durch die angelehnte Küchenbalkontür nach draußen zu gelangen. Im Folgenden springt der Hund über den etwa 1 Meter hohen Grundstückszaun und läuft dem Geschädigten und dessen Hund hinterher. Der Hund der Beschuldigten greift den Hund des Geschädigten an. Der Geschädigte versucht dies zu unterbinden und erleidet dabei mehrere Bisswunden. U.a. wurde ihm das erste Glied des kleinen Fingers der rechten Hand fast abgetrennt. Der Verletzte kam mittels Rettungshubschrauber in eine Fachklinik nach Ludwigshafen und wird dort im Laufe des Karfreitag operiert. Eine Strafanzeige gegen die Hundehalterin wurde erstattet. Das Ordnungsamt der VG Bodenheim wurde unterrichtet.

