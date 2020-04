Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Störung der Totenruhe

Dienheim (ots)

Zum wiederholten Mal wurde ein Grab auf dem Dienheimer Friedhof geschändet. In diesem Fall in der Zeit zwischen dem 24.03.2020 und 03.04.2020. Ein kleiner Engel aus Porzellan wurde mutwillig zerstört, sowie Schnittblumen aus einer Vase entwendet. Weiterhin wurde Splitt auf das Grab geworfen. Die Polizei in Oppenheim bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

