Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Flucht

Nackenheim (ots)

In der Zeit zwischen dem 26.03.2020 und 01.04.2020 kam es auf einem Parkplatz "An der Lehnsweide" in Nackenheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 64-jährige Nackenheimerin parkte ihren VW Polo am 26.03.2020 auf dem dortigen Parkplatz. Am 01.04.2020 stellte sie einen Unfallschaden am linken Kotflügel, der Fahrertür und am linken Außenspiegel fest. Die entstandene Schadenshöhe beträgt circa 1500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zu dem unfallverursachenden Fahrzeug (Fahrzeugtyp, Kennzeichen, usw.) und oder dem unfallverursachenden Fahrer/-in machen können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

