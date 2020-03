Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfallflucht

Bodenheim, Bahnhofvorplatz (ots)

Am Donnerstag Vormittag, 12.03.20 gegen 11:00 Uhr parkt der bisher unbekannte Unfallverursacher auf dem vor dem Bahnhof befindlichen Parkplatz ein oder aus und beschädigt dabei ein geparktes Fahrzeug an der Beifahrerseite. Die Schiebetür sowie der Kotflügel hinten sind zerkratzt und eingedrückt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2.500,- Euro. Hinweise die zur Ermittlung des Verursachers führen könnten nimmt die Polizei in Oppenheim entgegen.

