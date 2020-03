Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Tageswohnungseinbruch

Nackenheim (ots)

Am 09.03.2020, in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 18:00 Uhr, kam es in der Straße "Am Bischheimer Weg" in Nackenheim zu einem Tageswohnungseinbruch. Der oder die Täter schlugen mit einem Vorschlaghammer die Scheibe eines Fensters des dortigen Hauses ein und verschafften sich hierdurch Zutritt zu dem Gebäude. Im Gebäudeinneren wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht und Diebesgut in bislang noch unbekannter Höhe entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem bzw. den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

