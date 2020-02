Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit Verdacht auf anschließender Unfallflucht

Ludwigshöhe (ots)

Am 28.02.2020, um 19.07 Uhr erhält die Polizei telefonisch die Mitteilung eines Zeugen, der einen Pkw Opel Vectra, schwarz auf der K 40 aus Richtung B9 kommend und in Richtung Ludwigshöhe vor sich hat, welcher auffällige Schlangenlinien fahren soll. Die Oppenheimer Streife ist rasch vor Ort und kann den Pkw parkend auf dem Grundstück des Halters (62-jähriger Ludwigshöher)feststellen. Er selbst war auch gefahren und stand stark unter Alkoholeinfluss. Ein Alcotest ergab einen Wert von jenseits der 2 Promille. Der Pkw wies auf der kompletten linken Seite frische Beschädigungen incl. des fehlenden Außenspiegels auf, so dass ein wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 3000 Euro entstand. Der Fahrer gibt an, von einer Gimbsheimer Gaststätte gekommen zu sein und auf der Strecke nach Guntersblum mit einem Lkw kollidiert zu sein. Die Schäden könnten aber auch durch Kontakt mit einer Schutzplanke herrühren. Der Führerschein des Beschuldigten wurde sichergestellt und ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei in Oppenheim sucht unter der 06133-9330 Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verkehrsunfall machen können.

