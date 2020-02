Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfallflucht auf REWE-Parkplatz

Guntersblum, Hauptstraße (ots)

Am Freitag, 14.02.20, parkte die 29-jährige aus Eimsheim zwischen 11:00 - 12:00 Uhr ihren Pkw auf dem REWE-Parkplatz in Guntersblum. Während sie einkaufen ist, streift ein Pkw ihr geparktes Fahrzeug und verursacht einen Schaden in Höhe von ca. 750,- Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern entfernt sich der Verursacher von der Unfallstelle. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Oppenheim entgegen.

