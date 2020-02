Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Einbruch in Einfamilienhaus

Nierstein (ots)

Am Freitag dem 14.02.2020 zwischen 17:30 und 19:30 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter, in Abwesenheit der Bewohner, in ein Einfamilienhaus in den Ostergärten in Nierstein einzubrechen. An der Rückseite des Hauses versuchte der Täter vergeblich, die stabile Terrassentür des Hauses aufzuhebeln. Nachdem der Täter dort mit seinem Vorhaben gescheitert war, brach er die Tür zum Geräteschuppen neben dem Wohnhaus auf und durchsuchte diesen. Nach Angaben des Hausbewohner wurde auch aus dem Schuppen nichts entwendet. An der Terrassentür entstand jedoch ein Schaden von etwa 1500 Euro.

