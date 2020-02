Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Trunkenheitsfahrt

Nierstein (ots)

Am frühen Samstagmorgen gg. 05.20h fiel einem Verkehrsteilnehmer auf der B 9 in Nierstein ein PKW Twingo auf, der in Schlangenlinien in Richtung Oppenheim unterwegs war. Die eingesetzte Streife konnte das Fahrzeug schließlich anhalten und den Fahrer, einen 23-jährigen spanischen Staatsangehörigen, kontrollieren. Ein an der Kontrollstelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,74 Promille. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Er muss nun mit einer empfindlichen Geldbuße und einem Fahrverbot rechnen.

