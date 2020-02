Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfallflucht

Nackenheim, Runtrudstraße (ots)

Am Samstag, 08.02.20 gegen 13:00 Uhr, hatte der 60-jährige aus Nackenheim sein Fahrzeug, einen weißen Golf, in der Runtrudstraße ordnungsgemäß geparkt. Als er am Morgen des 10.02.20 zu seinem Fahrzeug kam, stellt er einen Schaden an seinem Fahrzeug fest. Vermutlich ist der Verursacher beim Vorbeifahren gegen den geparkten Pkw gestoßen. Hinweise über Beobachtungen nimmt die Polizei in Oppenheim entgegen.

