Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz eines Supermarktes

Oppenheim (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Samstag (08.02.2020) innerhalb von nur 15 Minuten. Eine Dexheimerin stellte ihren Citroen gegen 15:30 Uhr auf dem Parkplatz des SBK-Marktes im Sant Ambrogio-Ring in Oppenheim ab und ging einkaufen. Als sie nur 15 Minuten später wieder zu ihrem Pkw kam, stellte sie eine frische Beschädigung am vorderen, rechten Kotflügel fest. Da sich der Unfallverursacher vor Ort nicht meldete, erschien die Geschädigte auf der Dienststelle in Oppenheim um die Tat zu beanzeigen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Die Polizei Oppenheim (Tel. 06133 933-0) sucht nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können.

