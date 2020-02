Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Lörzweiler (ots)

Am 07.02.2020, zwischen 17:45h und 19:15h versuchte ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus der Weinbergstraße in Lörzweiler einzubrechen. In Abwesenheit der Bewohner versuchte er die Terrassentür aufzuhebeln, was ihm jedoch aufgrund der stabilen Pilzkopfverriegelungen der Tür misslang. Nach mehreren erfolglosen Hebelansätzen gab der Täter schließlich sein Vorhaben auf und entfernte sich unerkannt. An der Terassentür entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Die Polizei Oppenheim bittet um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell