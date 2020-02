Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Geldkassette aufgefunden

Nierstein, Stadtpark (ots)

Am Nachmittag des 06.02.20 wird durch eine Spaziergängerin im Niersteiner Stadtpark im Gebüsch eine aufgebrochene blaue Geldkassette aufgefunden. In der Geldkassette befand sich ein Zahn mit Silber-Inlay, eine leere Geldbörse mit Motorrad-Aufdruck, ein leeres Schmuckkästchen aus Stein und ein gelbes Schmuckdöschen. Wer kann Angaben hierzu machen, wem fehlt die Geldkassette, wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei in Oppenheim entgegen.

