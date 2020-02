Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Diebstahl aus Fahrzeug

Nierstein (ots)

Am 04.02.2020, um 19:30 Uhr, wurde ein PKW Ford Tourneo am Bahnhof in Nierstein (Mainzer Straße/B9) geparkt. Als die Geschädigte um 22:15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Scheibe der Beifahrertür des Fahrzeuges zwischenzeitlich eingeschlagen wurde. Aus dem Fahrzeug wurde eine braune Ledertasche entwendet. Der entstandene Gesamtschaden beträgt circa 350 Euro. Die Polizei in Oppenheim bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat und dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim zu melden (06133-933-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell