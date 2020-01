Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Bagger entwendet

Guntersblum, Neubaugebiet Hochlandstraße (ots)

Am Dienstag Abend, 28.01.20 wurde zwischen 22:30 -23:00 Uhr in dem nördlichen Neubaugebiet ein kleiner Bagger entwendet. Er wurde unerlaubterweise auf einen Hänger aufgeladen und weggefahren. Gezogen wurde der Hänger von einem weißen kleinen Lkw (evtl. mit blauem Dachaufbau). Der/die Täter fuhren über die Hauptstraße und Eimsheimer Straße in Richtung Uelversheim/Eimsheim. Wer kann weiter Hinweise geben oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht. Hinweise nimmt die Polizei in Oppenheim entgegen.

