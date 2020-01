Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit drei Beteiligten aufgrund Fehler beim Überholen

Weinolsheim (ots)

Am 25.01.2020, um 11.39 Uhr befuhren ein 22-jähriger Offsteiner Traktor-Fahrer, sowie eine 28-jährige Weinolsheimer Pkw-Fahrerin und ein 38-jähriger Eimsheimer Pkw-Fahrer die Rheinhessenstraße (L 425), aus Richtung Weinolsheim kommend, in Richtung Friesenheim. Aufgrund der geringen Geschwindigkeit des Traktors setzte der Eimsheimer an, die beiden vorausfahrenden Kfz. zu überholen. Er befand sich auf der linken Fahrspur, als die Weinolsheimerin den Traktor ebenfalls überholen wollte und nach links ausscherte (wo sich zu diesem Zeitpunkt der andere Pkw befand). Es kam zum seitlichen Zusammenstoß beider Pkw, wobei ein Schaden von ca. 5500 Euro entstand.

