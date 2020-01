Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Diebstähle im Dorfgemeinschaftshaus, Mühlstraße

Guntersblum (ots)

Während des Aufbaus einer Fastnachtsveranstaltung im Dorfgemeinschaftshaus in Guntersblum am 25.01.2020, gegen 13 Uhr wird einem 19-jährigen Guntersblumer aus seiner an einer Garderobe aufgehängten Jacke das Portemonnaie (schwarz, mit Personalausweis, Bankkarten, Führerschein, Krankenkarte und ca. 20 Euro Bargeld)entwendet. Die Örtlichkeit stand zu diesem Zeitpunkt offen und war von der Straße aus frei zugänglich. Ca. 10 Personen befanden sich zum Tatzeitpunkt im Rahmen des Aufbaus im Gebäude. Einen Verdacht gegen eine bestimmte Person kann der Geschädigte nicht äußern.

Zur gleichen Zeit wurde die auf einer Kühltruhe abgestellte schwarze Bluetoothbox JBL Xtreme im Wert von ca. 250 Euro einer 19-jährigen Guntersblumerin entwendet.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Oppenheim unter der 06133-9330.

