POL-PIOPP: Diebstahl und Sachbeschädigung

Hahnheim (ots)

Eine 43-jährige Hahnheimerin hatte ihren Pkw Dacia Dokker, blau von 24.01., 19.30 Uhr bis 25.01.2020, 09.30 Uhr in der Neugasse geparkt. Unbekannte Täter entwendeten eine ca. 50 kg schwere Beton-Zierkugel, vermutlich aus einem in der Nähe befindlichen Vorgarten und ließen diese gegen das Heck des Pkw rollen, so dass daran ein Schaden von ca. 50 Euro entstand. Wem die Kugel gehört, ist zurzeit noch nicht bekannt.

Die Polizei sucht Zeugen der Tat und den Geschädigten der Betonkugel. Hinweise an die bekannte Tel.-Nr. 06133-9330.

