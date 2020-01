Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Sachbeschädigung an zwei geparkten Pkw eines Ehepaares

Uelversheim (ots)

Ein 35 und 38 Jahre altes Ehepaar parkte ihre Pkw Mini One und Opel Insignia in der Hofeinfahrt ihres Hauses in der Straße "Am Sasselbach". Im Zeitraum von 24.01., 20 Uhr bis 25.01.2020, 09 Uhr verkratzte ein zurzeit unbekannter Täter beide Pkw mittels spitzem Gegenstand, so dass ein Gesamtschaden von ca. 3500 Euro entstand.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Tatzeugen, die sich unter der Tel.-Nr. 06133-9330 in Oppenheim melden möchten.

