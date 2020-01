Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht

Nierstein, Bahnhof (ots)

Am Donnerstag, 23.01.20, parkte die 38-jährige aus Dienheim ihren Pkw von 07:45 - 15:45 Uhr am Schotterparkplatz direkt an den Gleisen. Als sie nachmittags zu ihrem Fahrzeug zurück kam, stellte sie einen Schaden am Heck links fest. Vermutlich hat ein anderes Fahrzeug beim Ein-/Ausparken den Schaden verursacht und hat sich dann aber nicht weiter um den Schaden gekümmert. Hinweise nimmt die Polizei in Oppenheim entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell