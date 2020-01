Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Versuchter Einbruch in Supermarkt

Oppenheim (ots)

Am 18.01.2020 wurde gegen 00:30 Uhr die Seitenscheibe eines Supermarktes in der Mainzer Straße in Nackenheim mit einem Stein eingeworfen. Die unbekannten Täter stiegen anschließend in das Objekt ein, wurden jedoch vermutlich bei der Tat gestört und flüchteten unerkannt.

Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Oppenheim (Tel.: 06133-9330) zu melden.

