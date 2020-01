Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Außenspiegel abmontiert

Nierstein, Am Hummertal (ots)

Im Zeitraum vom 10.01.20,19:00 Uhr - 11.01.20,17:00 Uhr wurde an einem Mercedes, der in der Straße Am Hummertal ordnungsgemäß geparkt war, fachgerecht der Fahreraußenspiegel abmontiert. Hinweise über verdächtige/besondere Beobachtungen nimmt die Polizei Oppenheim entgegen.

