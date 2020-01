Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfall mit verletztem Radfahrer und unbekannter Verursacherin

Oppenheim (ots)

Am frühen Freitagmorgen um 06:42 Uhr kam es im Kreisverkehr Sant' Ambrogio Ring/ Wormser Straße in Oppenheim zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die Fahrerin des unfallverursachenden PKW, einem braunen Opel älteren Baujahrs mit Teilkennzeichen MZ-N, missachtete die Vorfahrt eines 13 jährigen Radfahrers, welcher in Folge stark abbremsen musste und zu Sturz kam. Der Junge trug hierbei leichte Knieverletzungen davon. Die PKW Fahrerin, den Beschreibungen nach eine Frau zwischen 40 und 45 Jahren mit schulterlangen blonden Haaren, entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Die Polizei Oppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Sollten Sie Zeuge des Vorfalls sein, oder Hinweise geben können, so wenden Sie sich an die Polizei Oppenheim unter 06133-9330.

