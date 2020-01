Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfall mit verletztem Radfahrer

Ludwigshöhe (ots)

Am 11.01.2020, 11:14 Uhr kam es in der Kirchstraße in Ludwigshöhe zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer. Als der 68-jährige aus Ludwigshöhe mit seinem Rad an dem haltenden PKW des 44-jährigen Mannes aus Ludwigshöhe vorbei fahren wollte, öffnete dieser die Fahrertür. Der Radfahrer blieb an der Autotür hängen, kam ins Straucheln und stürzte schließlich zu Boden. Mit leichten Verletzungen wurde er vom DRK in das Wormser Stadtkrankenhaus gefahren. An PKW und Fahrrad entstanden keine nennenswerten Schäden.

