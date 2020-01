Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfallflucht

Dexheim (ots)

Am 11.01.2020 brachte ein 29-jähriger Mann aus Dexheim die Beschädigung seines vorm Haus geparkten PKW zur Anzeige. Das in Dexheim, Am Weihergarten, geparkte Fahrzeug wies am vorderen linken Kotflügel frische Unfallspuren auf. Der Verursacher hatte sich bislang nicht gemeldet. Der Unfall muss sich am 09.01.2020 in der Zeit zwischen 01:00h und 12:00h ereignet haben. Der Sachschaden wird auf etwa 500 EUR geschätzt.

