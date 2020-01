Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Trunkenheit im Straßenverkehr

Nierstein (ots)

Am 11.01.2020, gegen 18:10 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer einen 84-jährigen PKW-Fahrer aus Wiesbaden, der die B 9 in Nierstein in Schlangenlinien befuhr. Bei der folgenden Kontrolle konnten die eingesetzten Polizeibeamten bei dem Fahrer einen Atemalkoholwert von 1,1 Promille feststellen. Der Fahrer musste zur Blutprobe. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

