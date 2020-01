Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Sachbeschädigung an PKW BMW

Guntersblum (ots)

Am 07.01.2020, in der Zeit zwischen 07:35 Uhr und 13:20 Uhr, kam es in der Götzenstraße in Guntersblum zu einer Sachbeschädigung an einem PKW BMW. Der PKW wurde auf einem dortigen Parkplatz um 07:35 Uhr abgestellt. Als die Fahrerin um 13:20 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie mehrere Beschädigungen in Höhe von circa 1000 Euro fest. Die linke und rechte Fahrzeugseite wurden mit einem bislang unbekannten Gegenstand zerkratzt. Die Polizei in Oppenheim bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat bzw. dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (06133-933-100) zu melden.

