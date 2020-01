Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrradfahrern

Bodenheim (ots)

Am 06.01.2020, gegen 19:00 Uhr, kam es in der Rheinallee in Bodenheim zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrradfahrern. Ein 61-jähriger Fahrradfahrer aus Bodenheim und eine 68-Fahrradfahrerin, ebenfalls aus Bodenheim, befuhren in entgegengesetzter Richtung eine baulich von der Fahrbahn getrennte Radverkehrsanlage, die für beide Fahrtrichtung bestimmt ist. In einer Rechtskurve fuhr einer der beiden Fahrradfahrer zu weit nach links, sodass es zur Frontalkollision kam und hierbei der Lenker des 61-jährigen Fahrradfahrers die 68-jährige Fahrradfahrerin am linken Unterarm traf. Die Fahrradfahrerin wurde hierbei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrradfahrer blieb unverletzt. Sachschäden entstanden keine.

