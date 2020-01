Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen Pkw und Radfahrer

Nierstein (ots)

Am 03.01.2020, um 16.26 Uhr ereignete sich oben genannter Unfall aufgrund Vorfahrtsmissachtung (Grundregel rechts vor links). Ein 32-jähriger aus Stolberg befuhr mit seinem Pkw die Langgasse in Richtung Marktplatz. Gleichzeitig näherte sich ein 61-jähriger Niersteiner Radfahrer von der Rheinstraße. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, wobei der Radfahrer über die Pkw-Front stürzte und sich verletzte. Er wurde leichtverletzt und mittels Rettungswagen zur Abklärung seiner Verletzungen in ein Mainzer Krankenhaus gefahren. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2250 Euro.

