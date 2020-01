Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Diebstahl eines Kinder-Tret-Rollers (HUDORA-Stunt-Roller)in Dienheim, Am Sportplatz/Turnhalle

Dienheim (ots)

Ein 9-jähriger Dienheimer stellte seinen Roller am 03.01.2020, 11 Uhr am Sportplatz in Dienheim ab und sicherte diesen mittels Abus-Zahlenschloss. Als er ca. 3 Stunden später wieder zur Abstellörtlichkeit kam, stellte er das Fehlen seines Rollers fest. Das Zahlenschloss hat dem Kraftaufwand des unbekannten Täters augenscheinlich nicht standgehalten. Beschreibung des Rollers: Stange und Lenker in schwarz mit blauen Griffen, Trittbrett blau mit blauen Totenköpfen, kleine Reifen mit Aufschrift "Extrem Hudora". Es entstand ein Schaden von ca. 80 Euro.

Täterhinweise bitte an die Polizei in Oppenheim unter der 06133-9330.

