Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Diebstahl aus Dorfgemeinschaftshaus

Guntersblum, Mühlstraße (ots)

Unbekannte verschaffen sich im Zeitraum vom 23.-26.12.19 Zutritt zu dem Anbau des Dorfgemeinschaftshauses. Durch eine nicht richtig geschlossene Tür gelangten sie in die Räumlichkeiten. Dort wurden 2 Feuerlöscher entwendet. Der Inhalt eines Verbandskasten wurde verwüstet; zu weiteren Beschädigungen kam es glücklicherweise nicht. Wer auffällige Beobachtungen in dem genannten Zeitraum gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Oppenheim.

