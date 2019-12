Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht

Guntersblum (ots)

An Heiligabend zwischen 07:15 und 09:45 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen vor dem Anwesen Am Weiberdeich 22 geparkten PKW eines 32-jährigen Mannes aus Guntersblum. Der Unfallverursacher zerkratzte, vermutlich beim Vorbeifahren die komplette linke Fahrzeugseite des Pick-Up und entfernte sich dann unerlaubt vom Unfallort. Am dem Parkenden entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Aufgrund des Schadensbildes müsste es sich beim unfallverursachenden Fahrzeug einen größeren PKW oder Lieferwagen gehandelt haben.

