POL-PIOPP: Kurioser Unfall in der Rohrgasse

Als sich der 22-jährige Paketdienstfahrer im Laderaum befindet, setzt sich plötzlich sein Lieferfahrzeug auf der abschüssigen Fahrbahn der Rohrgasse in Oppenheim in Bewegung und wird erst durch die Wand der Garage des 65-jährigen Geschädigten gestoppt. Hierbei wird die Garage und die Wand so massiv beschädigt, dass ein Statiker des THW angefordert werden musste, da die Garage nach Angaben der Feuerwehr einsturzgefährdet ist. Ein innerhalb der Garage geparkter PKW wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Glücklicherweise wurde der 22-jährige selber nur leicht verletzt. Nach ersten Ermittlungen hatte der Fahrer das Fahrzeug nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert.

