Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Gau-Bischofsheim

Oppenheim (ots)

Zwischen dem 07.12.2019 und 21.12.2019 drangen unbekannte Täter über ein Fenster im Erdgeschoss in ein Einfamilienhaus in Gau-Bischofsheim ein. Sie durchsuchten das Anwesen und durchwühlten die Schränke. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck in noch unbekannter Höhe entwendet.

